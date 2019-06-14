Socis назвав партії, які проходять до Ради

Зокрема, 51,3% серед тих, хто визначився і буде голосувати, заявили, що підтримали б на виборах до Верховної Ради пропрезидентську партію "Слуга народу".

На другому місці - партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність" (9,5%).

На третьому – "Опозиційна платформа – За життя" (9,2%).

Також долають прохідний бар’єр ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко (8,7%) та "Сила і честь" Ігоря Смешка (5%).

Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" набирає 4,9%.

Решта партій, з урахуванням похибки, у Раду не проходять.

Дослідження проводилося з 29 травня по 6 червня 2019 року. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років) та тип поселення (місто/село). Загалом було опитано 4000 респондентів.

Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) не перевищує +/-1,6%. Середня тривалість одного інтерв’ю становила 17 хвилин.