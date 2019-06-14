Гройсман претендуватиме на посаду Прем'єра у разі проходження до Ради

Прем'єр-міністр України та лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман вважає, що у разі проходження у Верховну Раду після виборів зможе знову претендувати на посаду Прем'єра.

Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я маю іншу соціологію. Майже 8,13% людей хочуть, щоб Гройсман був наступним Прем'єр-міністром. Моє проходження у парламент дає можливість привести професійну команду і нести відповідальність. І я зможу претендувати тоді на посаду Прем'єр-міністра", - сказав Гройсман.

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, що він робитиме у разі, якщо не вдасться потрапити до Верховної Ради, Гройсман сказав, "тільки йти вперед. У мене характер такий, що не можу дивитися з боку і казати "ну може так, а може ні". Треба працювати, бо є багато викликів у майбутньому".

Він нагадав, що свого часу очолити уряд пропонували очолити декільком політикам, але тоді держава переживала складні часи, тому вони відмовилися.

"Мені це нагадує ситуацію, коли я був призначений Прем'єр-міністром, — мені дали в руку гранати та витягли чеку і сказали "давай, хлопче, тримай". І я протримав три роки", - сказав глава уряду.