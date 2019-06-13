В’ятрович сказав, з якою партією піде на вибори

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович приєднався до політичної партії п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

"Сьогодні приєднуюсь до команди Петра Порошенка і "Європейської Солідарності". Це — політична сила, програму якої поділяю. Це — команда, яка поєднує досвід і здатність до змін. Мені до душі те, що вони зробили для розбудови фундаменту нашої державності", — зазначив В’ятрович.

Він також запевнив, що не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів.

"А саме через загрозу реваншу наша, тепер вже спільна, команда потрібна у новому парламенті України. Зміни в Україні будуть українськими", - додав В’ятрович.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко представив першу десятку списку кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу.