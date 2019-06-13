На виборах чергуватимуть майже 135 тисяч силовиків

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що докладуть зусиль, щоб захистити право українців проголосувати на парламентських виборах.

Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В будь-якому випадку вибори не будуть зірвані. Ми впевнені в тому, що ми захистимо право українців на вибір тієї чи іншої політичної сили або того чи іншого кандидата", - сказав Стойко.

Також він додав, що в середньому на дільниці чергуватимуть по два правоохоронці мінімум.

Він уточнив, що, за попередніми підрахунками, загалом буде приблизно 135 тисяч правоохоронців з усіх служб - і поліція, і прикордонники, і Нацгвардія, інші. Самих поліцейських - близько 70 тисяч осіб. За його словами, якраз зараз відбуваються відповідні розрахунки.

Стойко додав, що будуть задіювати для підсилення і забезпечення громадського порядку і курсантів вищих навчальних закладів.

Попередньо, нацгвардійців буде 13,5 тис. осіб, ДСНС - 39 тис. осіб.

Також Стойко повідомив, що загалом за минулу добу, впродовж цієї виборчої кампанії, надійшло 6 повідомлень, а загалом - 75 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

"Ми робитимемо все для того, аби вибори відбулися в законний спосіб, щоб було якомога менше негараздів", - уточнив Стойко.