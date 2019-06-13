На виборах чергуватимуть майже 135 тисяч силовиків
Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В будь-якому випадку вибори не будуть зірвані. Ми впевнені в тому, що ми захистимо право українців на вибір тієї чи іншої політичної сили або того чи іншого кандидата", - сказав Стойко.
Також він додав, що в середньому на дільниці чергуватимуть по два правоохоронці мінімум.
Він уточнив, що, за попередніми підрахунками, загалом буде приблизно 135 тисяч правоохоронців з усіх служб - і поліція, і прикордонники, і Нацгвардія, інші. Самих поліцейських - близько 70 тисяч осіб. За його словами, якраз зараз відбуваються відповідні розрахунки.
Стойко додав, що будуть задіювати для підсилення і забезпечення громадського порядку і курсантів вищих навчальних закладів.
Попередньо, нацгвардійців буде 13,5 тис. осіб, ДСНС - 39 тис. осіб.
Також Стойко повідомив, що загалом за минулу добу, впродовж цієї виборчої кампанії, надійшло 6 повідомлень, а загалом - 75 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
"Ми робитимемо все для того, аби вибори відбулися в законний спосіб, щоб було якомога менше негараздів", - уточнив Стойко.