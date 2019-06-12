Виборів 21 липня не буде, якщо КСУ визнає незаконними два пункти указу – ОПОРА

Дострокові парламентські вибори, призначені на 21 липня, можуть не відбутися, якщо Конституційний суд визнає незаконними одразу 2 пункти указу Президента Володимира Зеленського про розпуск ВР.

Про це в ефірі Громадського заявила радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.

"Якщо буде визнано указ неконституційним в усіх частинах. Перша частина є, де є розпуск Верховної Ради, і другий пункт про призначення виборів на 21 липня. Якщо рішення КС буде стосуватися обох пунктів, то звичайно, що вибори не можуть бути проведені 21 липня", – зазначила вона.

Тоді вже Центрвиборчком не може ухвалити додаткового рішення. Водночас, треба читати весь текст рішення, оскільки можливо рішення буде стосуватися лише одного з пунктів, наголосила Коцюруба.

"Але підстави для визнання неконституційним рішення є. Тому цілком можливо чекати такого рішення", – додала експерт.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Того ж дня Велика палата КС перейшла до закритої частини розгляду подання щодо конституційності указу Зеленського.

Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8 скликання. 21 травня він підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів". Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.