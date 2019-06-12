Омелян вирішив не йти на вибори: Краще подивлюся збоку

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не братиме участі у виборах до Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі “5 каналу”.

"Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участі у парламентській кампанії. Тут якась така дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це збоку", – сказав Омелян.

При цьому він підкреслив, що рішення не брати участі в парламентській кампанії - остаточне.

Водночас Омелян додав, що готовий принести користь Україні на тому напрямку, де буде можливість.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.