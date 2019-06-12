Зеленський і Ющенко поговорили про мир і вибори

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім главою держави Віктором Ющенком і обговорив із ним соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє Адміністрація Президента у Twitter.

“Сьогодні Президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Віктором Ющенком. Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Зеленський також зустрічався з лідером партії “Батьківщина” Юлією Тимошенко.