Рева не збирається в депутати, а міністром готовий бути лише в уряді Гройсмана

Міністр соціальної політики Андрій Рева не змінив свою позицію і не планує брати участь у парламентських виборах.

Про це він заявив журналістам після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли я прийшов працювати, мене запитували, чи буду народним депутатом, то я ще тоді сказав, що не планую бути народним депутатом. Міністром я працював в уряді Володимира Борисовича Гройсмана, якщо буде уряд Володимира Борисовича і він буде вважати, що я потрібен, то це один варіант", - сказав Рева.

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За його словами, якщо ж уряд очолить інша людина, то Рева себе в КМУ не бачить. "Вибачте, я таких варіантів не розглядаю”, - сказав він.