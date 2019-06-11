Голова Виборчкому Британії відвідав ЦВК України

Голова Виборчої комісії Великої Британії сер Джон Голмс відвідав Центральну виборчу комісію України.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

“Такі зустрічі, як ця – ще один вагомий крок на шляху вдосконалення і розвитку міжнародних відносин ЦВК, налагодження обміну знань і досвіду та поширення успішних практик. Впевнена, що і нам є чим поділитися з гостем. Наприклад, щодо питання реєстрації виборців. Адже той порядок, який впроваджений у нашому Державному реєстрі виборців, можна вважати майже зразковим”, – зазначила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Зустріч проходила у форматі запитання-відповіді. Сер Джон Голмс, зокрема, відповів на запитання, пов'язані з голосуванням поштою, а також щодо моніторингу і важелів впливу на політичну рекламу у соціальних мережах, налагодження роботи комісій нижчого рівня і їх співпраці з Виборчою комісією Великої Британії.

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Сер Голмс разом із колегами і представниками ЦВК ознайомився з матеріальною базою Комісії та поспілкувався з керівниками структурних підрозділів.

Захід був організований за сприяння Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в межах її співпраці з Центральною виборчою комісією.