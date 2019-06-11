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Партія "Голос" зробить усе, щоб мажоритарка зникла назавжди - Вакарчук

Укрінформ
Політична партія "Голос" у разі проходження до Верховної Ради ІХ скликання добиватиметься скасування мажоритарної виборчої системи в Україні.

Про це заявив лідер політсили Святослав Вакарчук у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мажоритарних округів  не має бути взагалі в українській історії... Партія "Голос" зробить усе, як тільки прийде до влади, щоб мажоритарка як ганебне явище зникла назавжди з історії", - сказав Вакарчук.

Водночас він висловив переконання, що нинішня влада, в тому числі Президент, мали би зробити все, аби "змусити цей парламент" внести зміни до виборчого законодавства стосовно скасування мажоритарної системи.

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"Адже це корупція, це розсадник тотальної безвідповідальності, це те, що принижує людей. Ви собі й не уявляєте, наскільки ми відстаємо і політично, й економічно через те, що в нас досі існує таке явище як мажоритарка. Тому партія "Голос" зробить усе, щоб до цього більше ніколи не повертатися", - додав Вакарчук.

Як повідомляв Укрінформ, на з'їзді 8 червня партія "Голос" ухвалила рішення про підтримку кандидатів у мажоритарних округах, серед яких народні депутати чинного скликання Верховної Ради Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька та Павло Різаненко.

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