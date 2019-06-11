Партія "Голос" зробить усе, щоб мажоритарка зникла назавжди - Вакарчук

Політична партія "Голос" у разі проходження до Верховної Ради ІХ скликання добиватиметься скасування мажоритарної виборчої системи в Україні.

Про це заявив лідер політсили Святослав Вакарчук у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мажоритарних округів не має бути взагалі в українській історії... Партія "Голос" зробить усе, як тільки прийде до влади, щоб мажоритарка як ганебне явище зникла назавжди з історії", - сказав Вакарчук.

Водночас він висловив переконання, що нинішня влада, в тому числі Президент, мали би зробити все, аби "змусити цей парламент" внести зміни до виборчого законодавства стосовно скасування мажоритарної системи.

"Адже це корупція, це розсадник тотальної безвідповідальності, це те, що принижує людей. Ви собі й не уявляєте, наскільки ми відстаємо і політично, й економічно через те, що в нас досі існує таке явище як мажоритарка. Тому партія "Голос" зробить усе, щоб до цього більше ніколи не повертатися", - додав Вакарчук.

Як повідомляв Укрінформ, на з'їзді 8 червня партія "Голос" ухвалила рішення про підтримку кандидатів у мажоритарних округах, серед яких народні депутати чинного скликання Верховної Ради Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька та Павло Різаненко.