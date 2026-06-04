Литва розглядає можливість передати Україні резервні локомотиви

Україна та Литва обговорили можливість передачі для Укрзалізниці локомотивів з резерву.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«У Литві є резерв локомотивів, частина з яких потенційно може використовуватись в Україні. Наразі литовська сторона оцінює даний запит. Ми також запропонували колегам використати механізми UTSF (Ukraine Transport Solidarity Fund), у разі наявності ресурсу та потреби у такому фінансуванні», – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста за підсумками зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Литви Юрасом Тамінскасом.

Сторони також обговорили роботу UTSF — Фонду підтримки транспорту України, який, зокрема, був створений за ініціативи Литви. Заступник міністра запросив литовських партнерів долучитися до майбутнього Форуму транспортної стійкості в Україні та запропонував поглиблений обмін практиками.

Читайте також: Три країни створили фонд для відновлення транспортної інфраструктури України

Як повідомлялося, під час саміту Міжнародного транспортного форуму три країни оголосили про готовність долучитися внесками у Фонд підтримки транспорту України.