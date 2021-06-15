Рада розгляне законопроєкти щодо податкової амністії

Верховна Рада на засіданні у вівторок планує розглянути пакет законопроєктів про податкову амністію.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, депутати продовжать розгляд поправок до другого читання проєкту закону №5153 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

Крім того, заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №5154 "Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

У другому читанні народні депутати також розглянуть проєкт закону №5156 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

На засіданні у вівторок також заплановано складення присяги Василем Вірастюком, обраним на проміжних виборах до Верховної Ради 28 березня від партії "Слуга народу".

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Порядок денний також передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".