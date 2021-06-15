В Міненерго обговорили підготовку газової інфраструктури до опалювального сезону

В Міністерстві енергетики обговорили стан підготовки газового комплексу, технологічних систем підприємств теплопостачання до осінньо-зимового періоду 2021/22.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час під час наради з операторами газорозподільних систем, теплокомуненерго та представниками органів місцевої влади, повідомляє Міненерго.

«У межах підготовки до ОЗП необхідно забезпечити нормальну діяльність операторів і нормальний стан мереж. Будемо приділяти більше уваги технічним питанням, питанням, пов’язаним із взаємовідносинами між операторами ГРС і теплокомуненерго. Для забезпечення успішної підготовки та запобігання проблем під час опалювального сезону будемо збиратись не рідше, ніж раз на два тижні, і розглядати всі проблемні питання», - наголосив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

У відомстві нагадують, що Кабінет Міністрів під час засідання, 9 червня 2021 року затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років (планом передбачено наявність на початок опалювального періоду у підземних сховищах газу 17 млрд куб. м).

Станом на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ досягнув 15,6 млрд куб. м.

Як повідомляв Укрінформ, у Міненерго, НЕК «Укренерго» та НАЕК «Енергоатом» посилять координацію дій з метою підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років.