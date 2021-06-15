У Шмигаля кажуть, що ВВП України до 2030 року може зрости до $450 мільярдів

До 2030 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України очікується до 450 млрд дол. і вище, що передбачено планом Національної економічної стратегії, яку три місяці тому затвердив уряд.

Про це у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом" розповів радник прем'єр-міністра України, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

Так, за його словами, стратегія повинна виходити щорічно на 7% зростання реального ВВП. Номінально він буде вищий.

"Він понад 10% зараз. Уряд вже заклав до бюджету вихід на 5% найближчими роками, і далі цей показник треба покращувати. Його щороку оновлюють. Тобто ті інструменти, які вже впроваджені, вони вже дають 5%, а щоб ми отримали 7% зростання, нам необхідно розширити функціонал економічних стимулів, які застосовуються", — розповів радник Шмигаля.

Він зазначив, що все це реалістично.

"На виході ми повинні за 10 років подвоїти реальний ВВП України, подвоїти той об’єм продуктів і сервісів, який наша країна генерує. Це означає, що номінальний ВВП в міжнародній валюті зросте до 450 млрд дол. і вище в порівнянні зі 154 млрд дол. минулого року. Ми говоримо про потроєння доходів кожного з нас, для кожного громадянина", — пояснив Криволап.

За його інформацією, зазвичай країни, які збільшували ВВП, в 3,5 раза збільшували витрати на медицину і соціальне забезпечення.

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Нагадаємо: Національна економічна стратегія передбачає чотири кроки для розвитку бізнесу: створення фундаменту для розвитку бізнесу, розвитку ринку капіталу, секторальна інтервенція і поліпшення умов життя. Окрім того, створено спеціальний орган — Бюро економічної безпеки. План прописаний до 2030 року.