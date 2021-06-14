На кордоні з Польщею оновлюють магістральний газопровід

Оновлення магістрального газопроводу Комарно - Дроздовичі, що з’єднує українську та польську газотранспортні системи, увійшло у фінальну стадію.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Йдеться про 80-кілометровий трубопровід від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку відбувається підключення до всієї ГТС та українських підземних газосховищ. Трубу замінюють новою, що дозволить газогону працювати під проєктним робочим тиском 5,5 МПа по всій довжині.

Нині компанія розпочала капітальний ремонт із заміною труб останніх 20 км газопроводу Комарно - Дроздовичі. Завершення робіт заплановано у першому півріччі 2022 року.

В ОГТСУ нагадали, що модернізація цього важливого газогону здійснювалась поетапно протягом останніх 10 років. У період з 2011-го по 2019 рік було прокладено 43 км. А після відокремлення Оператора темпи значно прискорились: у 2020 році – 15 км, у 2021 - 2022 роках заплановано завершити останні 20 км.

Після завершення ремонту газопровід Комарно - Дроздовичі буде оновлений на 100%, зауважили в компанії.

"Завдяки модернізації магістральний газопровід, що з’єднує польську та українську газотранспортні системи, зможе забезпечувати безперебійне транспортування газу між Польщею та Україною ще, як мінімум, 20-30 років", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

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Він нагадав, що компанія реалізує масштабну програму модернізації та оптимізації ГТС, аби забезпечити надійність транспортування газу після 2024 року.

"Ми активно працюємо над створенням альтернативних маршрутів постачання газу до України, і Польща для нас є ключовим напрямком, зважаючи на наявний СПГ-термінал у Свіноуйсці. Наступного року ми завершимо проєкт, очікуємо на відповідну підготовку інфраструктури з польської сторони", - підсумував Макогон.

Як повідомлялося, вже зараз Україна готова приймати з боку Польщі до 6,6 млрд кубометрів газу на рік.