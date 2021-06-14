Експерти позитивно оцінили прозорість української дорожньої сфери

Згідно з результатами дослідження прозорості української дорожньої сфери, вперше проведеного у 2021 році експертами CoST Ukrain, Індекс прозорості інфраструктури в Україні становить 62,18 бала зі 100.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що у рамках дослідження експерти CoST Ukraine провели оцінку 30 закупівельних організацій та 60 інфраструктурних проєктів.

Лідерами Індексу прозорості інфраструктури в Україні стали служби автомобільних доріг в Івано-Франківській і Львівській областях. Основні переваги - це централізована політика взаємодії з громадськістю, використання стандартів розкриття даних CoST, послідовна публікація інформації про проєкти.

На думку експертів, серед позитивних факторів у країні: сприятливе законодавче поле; на рівні дорожніх проєктів стартував процес впровадження стандартів CoSTIDS-OC4IDS; є платформи для оприлюднення даних про інфраструктурні проєкти.

«На часі – впровадження сучасних міжнародних стандартів прозорості та формування на їх основі відкритої інформаційної політики в усій галузі. Для нас дуже важливо у цьому році запровадити принципи ціноутворення, які працюють у реалізованих спільно з МФО проєктах», – зауважив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Індекс прозорості інфраструктури вимірює рівень прозорості та якості процесів, пов’язаних із державною інфраструктурою, на національному і субнаціональному рівнях. Вимірювання розроблено групою міжнародних експертів на основі передової міжнародної практики та вивчення реальних прикладів у країнах – членах CoST.

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Дослідження було проведено методом інтерв’ю представників організацій та аналізу інформації з відкритих джерел протягом лютого-травня 2021 року. Метою є надання зацікавленим сторонам якісної інформації щодо можливостей для підвищення рівня прозорості та вдосконалення управління публічною інфраструктурою.