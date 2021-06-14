Експерти позитивно оцінили прозорість української дорожньої сфери
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.
Зазначається, що у рамках дослідження експерти CoST Ukraine провели оцінку 30 закупівельних організацій та 60 інфраструктурних проєктів.
Лідерами Індексу прозорості інфраструктури в Україні стали служби автомобільних доріг в Івано-Франківській і Львівській областях. Основні переваги - це централізована політика взаємодії з громадськістю, використання стандартів розкриття даних CoST, послідовна публікація інформації про проєкти.
На думку експертів, серед позитивних факторів у країні: сприятливе законодавче поле; на рівні дорожніх проєктів стартував процес впровадження стандартів CoSTIDS-OC4IDS; є платформи для оприлюднення даних про інфраструктурні проєкти.
«На часі – впровадження сучасних міжнародних стандартів прозорості та формування на їх основі відкритої інформаційної політики в усій галузі. Для нас дуже важливо у цьому році запровадити принципи ціноутворення, які працюють у реалізованих спільно з МФО проєктах», – зауважив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Індекс прозорості інфраструктури вимірює рівень прозорості та якості процесів, пов’язаних із державною інфраструктурою, на національному і субнаціональному рівнях. Вимірювання розроблено групою міжнародних експертів на основі передової міжнародної практики та вивчення реальних прикладів у країнах – членах CoST.
Дослідження було проведено методом інтерв’ю представників організацій та аналізу інформації з відкритих джерел протягом лютого-травня 2021 року. Метою є надання зацікавленим сторонам якісної інформації щодо можливостей для підвищення рівня прозорості та вдосконалення управління публічною інфраструктурою.