НБУ минулого тижня купив на міжбанку $375 мільйонів

Національний банк України з 7 по 11 червня 2021 року придбав на міжбанківському валютному ринку 375 млн дол. США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ за єдиним курсом, Національний банк із 7 по 11 червня купив на міжбанківському валютному ринку 375 млн доларів. Продажу валюти регулятор за цей період не здійснював.

Загалом із початку 2021 року Нацбанк купив на міжбанку 705,5 млн дол., продав – 70 млн дол. США.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами валютних інтервенцій НБУ в 2020 році купівля валюти Національним банком становила 4 929 млн дол. США, а продаж - 3 891 млн дол. США.