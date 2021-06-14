Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ 15 червня проведе перше засідання

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки проведе перше засідання 15 червня.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграмі.

"Завтра відбудеться перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України", - написав він.

Міністр також повідомив, що захід відбудеться у залі засідань урядових комітетів у Кабміні. На засіданні будуть розглянуті питання: щодо обрання голови та секретаря комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України; підготовки проєкту регламенту роботи зазначеної комісії; підготовки проєкту документа стосовно визначення умов та строків проведення конкурсу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Ним передбачено, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відповідно, БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

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Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів.

Бюро економічної безпеки має запрацювати 25 вересня цього року, і наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.