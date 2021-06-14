Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ 15 червня проведе перше засідання
Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграмі.
"Завтра відбудеться перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України", - написав він.
Міністр також повідомив, що захід відбудеться у залі засідань урядових комітетів у Кабміні. На засіданні будуть розглянуті питання: щодо обрання голови та секретаря комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України; підготовки проєкту регламенту роботи зазначеної комісії; підготовки проєкту документа стосовно визначення умов та строків проведення конкурсу.
Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Ним передбачено, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відповідно, БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.
Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів.
Бюро економічної безпеки має запрацювати 25 вересня цього року, і наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.