Депутати до 15 липня мають розглянути Бюджетну декларацію - Мінфін

Верховна Рада до 15 липня 2021 року має розглянути Бюджетну декларацію 2022-2024 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що 31 травня Кабінетом Міністрів України вперше було схвалено Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, а вже 2 червня документ разом із фінансово-економічним обґрунтуванням був переданий на розгляд до Верховної Ради.

Процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Держбюджет за попередній бюджетний період.

До моменту розгляду, який має відбутися не пізніше 15 липня поточного року, народні депутати подають свої пропозиції. Після чого профільний комітет готує та подає на розгляд Верховній Раді відповідний проєкт постанови щодо Бюджетної декларації.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту Державного бюджету на 2022 рік.

У Бюджетній декларації передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься в рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених Бюджетною декларацією, є: посилення обороноздатності і безпеки держави, розвиток агропромислового комплексу, формування чистого та безпечного довкілля, розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація, посилення енергонезалежності, тощо.

У схваленій урядом Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, що стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України розпочало процес підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки наприкінці січня 2021 року. Згідно з картою бюджетного процесу, проєкт документа мав бути поданий на розгляд уряду до 15 травня, а на розгляд парламенту - до 3 червня.