Поточного тижня гривня далі зміцнюватиметься - експерт

Поточного тижня очікується зниження курсу долара щодо гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні агентства.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар у банках торгуватиметься близько 26,8/27,0 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара щодо гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,9%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,29 до 27,04 грн (-0,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,07/27,27 до 26,90/27,11 (-0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею розширився з 0,7% до 0,8%.

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Національний банк у період з 7 по 11 червня купив на міжбанківському валютному ринку $ 375 млн, що є рекордною сумою в поточному році, наростивши купівлю в 9,4 раза порівняно з попереднім тижнем, йдеться в повідомленні НБУ. При цьому з 5 квітня по 28 травня регулятор взагалі не виходив на міжбанк.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами експертів, у червні очікується продовження помірного зниження долара і євро щодо гривні. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,0-27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн