Не подали звітні дані - НБУ застосував заходи впливу до 11 кредитних спілок

Національний банк України ухвалив рішення застосувати заходи впливу до 11 кредитних спілок у вигляді зобов’язання ужити заходів для усунення порушення та його причин у строк до 30 червня 2021 року.

Як передає укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 11 червня 2021 року ухвалив рішення застосувати заходи впливу до десяти кредитних спілок: КС "Чернівці", КС "Самопоміч", КС "Кредитно-депозитний центр професіонал", КС "Лагвіс", Закарпатська Ощадна КС, КС "АВС Кредит", КС "ЮК Демос", КС "Землевласник", КС "Перший Діалог" та КС "Єврокредит".

Зазначені кредитні спілки не подали до Національного банку звітні дані за перший квартал 2021 року. Порушення щодо неподання звітних даних допущене ними вдруге упродовж календарного року.

Раніше, 9 квітня, Національний банк тимчасово зупинив всі чинні ліцензії вісьмом із цих десяти кредитних спілок. Регулятор зобов’язав їх у строк до 20 травня 2021 усунути порушення, що стали причиною для заходу впливу. Дві кредитні спілки –"Перший Діалог" та "Єврокредит" – вже мали на той момент зупинені ліцензії та до них застосовано інший захід впливу – вимогу вжити заходів для усунення порушень та їхніх причин у строк до 20 травня 2021 року.

Ще одна кредитна спілка, до якої застосовано захід впливу, – КС "Західна". Кредитна спілка подала до Національного банку не всю звітність за перший квартал 2021 року. Кредитна спілка не подала звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки до. Проте ці звітні дані є вкрай важливими, оскільки дають можливість оцінити якість кредитного портфелю, стверджувати, що резерви сформовані в необхідному обсязі та, що заявлений фінансовий результат відповідає дійсності.

КС "Західна" уперше упродовж календарного року допустила порушення щодо неподання звітних даних. До цієї кредитної спілки Національний банк ухвалив аналогічне рішення – застосувати захід впливу у вигляді зобов’язання ужити заходів для усунення порушення та його причин у строк до 30 червня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.