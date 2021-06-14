Нацбанк надав рефінансування на ₴9,2 мільярда

Національний банк 11 червня надав рефінансування 16-ти банкам на 9,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України повідомляє, що 11 червня 2021 року відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками: до 84 днів та до 1 820 днів. За результатами першого задоволено заявки 2-х банків на загальну суму 117,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50% річних. За результатами другого тендера задоволені заявки 14-ти банків на загальну суму 9 131,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50% річних.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 4 червня надав рефінансування трьом банкам на 800 млн грн.