Корейська компанія побудує завод в Україні

Південнокорейська компанія Caris планує в Україні будівництво заводу, який вироблятиме дорожні відбійники з переробленого пластику.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на зустрічі заступника міністра економіки Ірини Новікової з президентом компанії Caris Co., Ltd. Ю Чолем, повідомляє пресслужба Мінеконоімки.

“Маємо сподівання, що цей проєкт зможе скористатися новою державною підтримкою інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, оскільки передбачає 60 млн дол. інвестицій та створення нових робочих місць. Для нас важливі інвестиційні проєкти, які враховують питання екології”, - підкреслила заступник міністра.

Вона наголосила, що зацікавленість з боку інвесторів щодо нового механізму державної підтримки інвестиційних проєктів зростає. "Зустріч з корейською компанією Caris тому підтвердження й означає, що уряд рухається в правильному напрямку – назустріч інвестору”, - зазначила Новікова.

Компанія Caris - провідний південнокорейський виробник пластикових дорожніх відбійників та іншої дорожньої інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів визначив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) установою, уповноваженою на здійснення супроводу інвестора із значними інвестиціями. Серед основних функцій Офісу – здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів, надання інвесторам інформаційно-консультаційної допомоги, взаємодія з органами державної та місцевої влади.