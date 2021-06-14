Нафта дорожчає на тлі швидкої вакцинації і зняття карантинних обмежень

Ціни на нафту підвищилися в понеділок, 14 червня, на тлі поліпшення перспектив попиту на паливо в Америці та Європі, а також швидкої вакцинації від COVID-19 і зняття карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $73,01 за барель, що на $0,32 (0,44%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $71,23 за барель, що на $0,32 (0,45%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $72,69 і $70,91 відповідно.

У Північній Америці і на більшій частині Європи дорожній трафік повертається до рівня, що передував пандемії. При цьому в повітря піднімаються все більше літаків, оскільки послаблюються карантинні обмеження. Все це забезпечило 3-тижневе зростання нафтових котирувань.

Оптимізм трейдерів щодо перспектив попиту на нафту в розвинених країнах підвищується завдяки швидкій вакцинації і зняттю карантинних обмежень. Так, згідно з опитуванням CBS News, американці стали більш спокійно зустрічатися з друзями, повертатися на роботу, а також відвідувати масові заходи. Тим часом, середньоденний обсяг авіаперевезень у США вперше з початку пандемії перевищив 2 млн пасажирів.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що світовий попит на нафту повернеться до допандемічного рівня до кінця 2022 року. У 2021 році, як очікують в МЕА, попит збільшився на 5,4 млн б/д - до 96,4 млн б/д, а у 2022 році - на 3,1 млн б/д.

Кількість нафтових вишок у США зросла на 6 од. - до 365 од. Це найвищий показник з квітня 2020 року, наголошується у щотижневому звіті нафтосервісної компанії Baker Hughes Co. Це було найбільше щотижневе зростання показника за місяць, оскільки бурові компанії прагнули отримати вигоду зі зростаючого попиту.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 73,03 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 72,75 долара за барель, що на 6 центів вище за рівень закриття торгів ($72,69).