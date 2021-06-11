Голову правління банку та його радника судитимуть за розтрату понад ₴521 мільйона

Голову правління і радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» судитимуть за розтрату понад 521 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови правління та радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» за фактом розтрати коштів банку (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що посадовці видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам, які мають ознаки фіктивності. Таким чином розтрачено понад 521 млн грн коштів банку, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Стосовно ще одного фігуранта кримінального провадження - голови наглядової ради банку - до компетентних органів Республіки Польща направлено клопотання про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом посадовцям Національного банку та представнику компанії-оцінника, які посприяли одержанню бенефіціарним власником ПАТ "ВіЕйБі Банк" стабілізаційного кредиту у розмірі 1,2 млрд грн.