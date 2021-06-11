ДФС проводить обшуки у Нафтогазі

Державна фіскальна служба проводить ряд обшуків у приміщеннях НАК «Нафтогаз України» в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ймовірного ухилення службових осіб компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє ДФС у Фейсбуці.

«Державна фіскальна служба України продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ймовірного ухилення службових осіб АТ НАК “Нафтогаз України” від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн. Наразі ДФС проводить ряд обшуків у приміщеннях згаданої компанії», - йдеться в повідомленні.

Як стверджують у фіскальній службі, починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час службові особи АТ НАК “Нафтогаз України” не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ “Газпром” (Російська Федерація), внаслідок чого до держбюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.

«Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі України, однак АТ НАК “Нафтогаз України” не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються», - зазначили в ДФС.

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Разом з тим, за даними ДФС, за період розслідування було зібрано достатньо доказів, які «можуть говорити про факт ухилення від сплати податків».

«Здобуто докази, що службові особи НАК Нафтогаз України не подавали до Енергетичної митниці ДФС повного пакета документів, на підставі якого Митний орган України міг би провести митне очищення природного газу», - зазначається в повідомленні.

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При цьому у фіскальній службі додали, що в ході досудового розслідування буде надано правову оцінку діям як службових осіб АТ НАК “Нафтогаз України”, так і Енергетичної митниці ДФС.

«Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи. Слідство триває», - додали в ДФС.