До України прибудуть два танкери з 56 тисячами тонн дизпального - ЗМІ

До кінця цього тижня в Україну прибудуть два танкери з 56 тис. т дизельного пального.

Як передає Укрінформ, про це повідомило видання enkorr із посиланням на учасників ринку.

Зокрема, з Індонезії у порт «Південний» прямує судно MELATI SATU з 26 тис. т ресурсу; його прибуття очікується 13 червня. Оператором та імпортером постачання є компанії з групи Wexler.

Крім того, за словами співрозмовників видання, до кінця сьогоднішнього дня, 11 червня, у порт «Миколаїв» прибуде танкер UTVIKEN з 30 тис. т дизпального. Порт відправлення – Салоніки (Греція), імпортер – міжнародний трейдер Coral Energy.

Як повідомлялось, за підсумками травня в українських портах було оформлено близько 130 тис. т дизельного пального (+86% до травня минулого року), з яких 34,7 тис. т припало на Туреччину, 34,7 тис. т – на Грецію , 23,4 тис. т – на Туркменістан. Також відбулися морські постачання з Ізраїлю (3,6 тис. т) і Малайзії (4,8 тис. т). Найбільшим імпортером ресурсу були структури Wexler Group - 21,3 тис. т.

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Із 1 червня 2021 року на плановий ремонт зупинився Мозирський НПЗ у Білорусі, через що обсяг відвантажень дизельного пального українським контрагентам скоротився на 35% – із 240 до 150 тис. т.