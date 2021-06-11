Фонд гарантування продає пул активів Родовід Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 30 червня 2021 року в системі Prozorro.Продажі виставить на продаж пул активів АТ «Родовід Банк», що перебуває в ліквідації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Пул активів складається з прав вимоги за п’ятьма кредитами фізичних осіб та шести квартир у центрі Києва. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу становить 183,3 млн грн. У забезпеченні за кредитами – чотири земельні ділянки загальною площею близько 3,5 га в Обухівському районі Київської області та фінансова порука фізичної особи.

Шість квартир, які увійшли до складу пулу, розташовані на центральних вулицях столиці. На всі квартири накладено арешт у межах кримінального провадження.

Початкова ціна лоту – 220,7 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь у них можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами. Всі гроші, отримані від продажу цих активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами Родовід Банку.