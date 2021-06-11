Разумков анонсував розгляд у Раді законопроєкту про реструктуризацію боргів за газ

Верховна Рада України на наступному тижні розгляне в першому читанні проєкт закону «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час виступу на Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування, відео якого оприлюднене у Фейсбуці.

«Повертаючись до законопроєкту 3508, у мене є гарні новини. На наступному тижні він з’явиться в стінах Верховної Ради, уже буде розглянутий у першому читанні. Я сподіваюся, це зможе допомогти всім колегам повернутися на свої території і сказати, що ми рухаємося в рамках тих домовленостей, які були досягнуті й під час нашої спільної роботи», - сказав Разумков.

Як повідомлялося, раніше Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ухвалив рішення зареєструвати законопроект «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» як доопрацьований, включити його до порядку денного сесії та рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт №3508-д за основу і в цілому.

Проєктом пропонується встановити порядок участі суб’єктів ринку природного газу у процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги його транспортування, а також на законодавчому рівні закріпити шляхи та механізми урегулювання такої заборгованості: шляхом проведення взаєморозрахунків із залученням коштів державного бюджету; шляхом реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах; шляхом списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, що підлягає урегулюванню на умовах, визначених законом, за умови погашення тіла боргу.