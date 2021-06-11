На півдні України створять сучасну систему меліорації - Кабмін

На півдні України необхідно створити нову сучасну систему меліорації. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді щодо реалізації проєктів зрошення земель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«Президент України поставив амбітне завдання — почати цього року проєкти зі зрошення земель. Зокрема, організувати й запустити пілотні проєкти в Одеській області, які згодом будуть розширені на інші південні регіони», — зазначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що варто активніше залучати інвесторів та продуктивніше працювати в цьому напрямку з іноземними й фінансовими партнерами України.

«Потрібно не лише відновити старі меліоративні системи, але також збудувати нову сучасну інфраструктуру за прикладом провідних країн. Одним із варіантів реалізації цього завдання є державно-приватне партнерство з компанією, яка є світовим лідером у цій галузі», — відзначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що відповідальні особи не повинні чекати законодавчих ініціатив щодо проєктів зрошення земель, а мають вже розпочинати роботу в цьому напрямку.

Глава уряду вже дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства прискорити виконання цілей щодо реалізації проєктів зрошення земель в Україні та почати процес переговорів для організації співпраці в цій галузі з провідними компаніями.