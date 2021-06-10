На Українсько-італійському бізнес-форумі підписали двосторонні документи

Українсько-італійський бізнес-форум у Києві став майданчиком для укладення низки двосторонніх угод та нових масштабних проєктів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, під час форуму підписані чотири двосторонні документи. Зокрема, у присутності міністрів закордонних справ двох країн підписані меморандуми про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та найпотужнішим об’єднанням промисловців і підприємців Італії “Confindustria Italia", а також між українським Офісом з розвитку підприємництва та експорту та Італійським торговим агентством, тощо.

У форумі взяли участь понад 30 компаній. В межах заходу відбулася низка перемовин між топменеджерами італійських та українських компаній.

Захід організований Радою експортерів та інвесторів при МЗС, посольством Італії в Україні, ТПП України та Confindustria у приміщенні Дипломатичної академії при МЗС із дотриманням карантинних обмежень.

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торгівельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ України та Італії Дмитро Кулеба і Луїджі Ді Майо 10 червня відкрили в Києві Українсько-італійський бізнес-форум.