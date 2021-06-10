Малий бізнес отримав ₴48 мільярдів за програмами Фонду розвитку підприємництва

Загальний обсяг фінансової підтримки малого бізнесу України за всіма програмами Фонду розвитку підприємництва (ФРП) становить близько 48 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів за підсумками річного звіту Фонду розвитку підприємництва за 2020 рік, у якому взяв участь міністр фінансів Сергій Марченко.

«Загальний обсяг фінансової підтримки малого бізнесу України за всіма програмами ФРП становить близько 48 млрд грн. Ми ставимо акцент на розвитку мікро-, малих та середніх підприємств, від успішного функціонування яких залежить добробут більшості громадян", - сказав Марченко.

Він наголосив, що за результатами 2020 року "спільні плани Уряду України та наших міжнародних партнерів з підтримки малого бізнесу Фондом розвитку підприємництва реалізовано у повному обсязі".

Зазначається, що 1996 року українські підприємці отримали 163 991 кредит на загальну суму 29,3 млрд грн у межах кредитних програм, що реалізуються ФРП, у тому числі, за рахунок позик від уряду Німеччини, наданих через Німецький банк розвитку KfW.

«Роль ФРП з самого початку полягала не лише у наданні коштів банкам-партнерам, а й у практичному вирішенні гострих проблем під час кредитування МСП в Україні. KfW радий, що завдяки актуальній та ефективній підтримці з боку уряду Німеччини та Європейського Союзу ми змогли поділитися нашим унікальним досвідом, а також, що сьогодні ФРП повністю виконує нашу спільну місію», - повідомив голова Представництва KfW в Україні Курт Штрассер.

Міністерство фінансів України зацікавлене у розширенні обсягів підтримки фінансування ММСП через нові програми Фонду розвитку підприємництва.

З цією метою в грудні 2020 року Мінфін підписав з Урядом Німеччини генеральну угоду про фінансове співробітництво, до якої увійшла велика кількість нових проєктів та програм.

Так, нова кредитна програма з підтримки фінансування енергоефективних проєктів ММСП реалізовуватиметься через Німецький банк розвитку KfW у співпраці з ЄС, який надав Україні фінансову допомогу на хеджування валютних ризиків у межах ініціативи EU4Business.

Як повідомляв Укрінформ, торік Німецько-Український фонд, який працював у нашій країні майже два з половиною десятиліття, переформатували у Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Основним поштовхом до цього стала ініціатива Президента та уряду із започаткування Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Фонд став агентом держави у втіленні проєктів з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні. Задля цього розпорядженням Кабінету Міністрів Німецько-Український фонд передали в управління уряду України в особі Міністерства фінансів. У січні 2020-го було зареєстровано нову редакцію статуту ФРП й він запрацював у новому статусі.

Фонд розвитку підприємництва реалізує кредитні програми із залученням коштів допомоги уряду Німеччини, програму Financeast за підтримки Європейського Союзу, а також Державну програму «Доступні кредити 5-7-9%».