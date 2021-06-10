Малий бізнес отримав ₴48 мільярдів за програмами Фонду розвитку підприємництва
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів за підсумками річного звіту Фонду розвитку підприємництва за 2020 рік, у якому взяв участь міністр фінансів Сергій Марченко.
«Загальний обсяг фінансової підтримки малого бізнесу України за всіма програмами ФРП становить близько 48 млрд грн. Ми ставимо акцент на розвитку мікро-, малих та середніх підприємств, від успішного функціонування яких залежить добробут більшості громадян", - сказав Марченко.
Він наголосив, що за результатами 2020 року "спільні плани Уряду України та наших міжнародних партнерів з підтримки малого бізнесу Фондом розвитку підприємництва реалізовано у повному обсязі".
Зазначається, що 1996 року українські підприємці отримали 163 991 кредит на загальну суму 29,3 млрд грн у межах кредитних програм, що реалізуються ФРП, у тому числі, за рахунок позик від уряду Німеччини, наданих через Німецький банк розвитку KfW.
«Роль ФРП з самого початку полягала не лише у наданні коштів банкам-партнерам, а й у практичному вирішенні гострих проблем під час кредитування МСП в Україні. KfW радий, що завдяки актуальній та ефективній підтримці з боку уряду Німеччини та Європейського Союзу ми змогли поділитися нашим унікальним досвідом, а також, що сьогодні ФРП повністю виконує нашу спільну місію», - повідомив голова Представництва KfW в Україні Курт Штрассер.
Міністерство фінансів України зацікавлене у розширенні обсягів підтримки фінансування ММСП через нові програми Фонду розвитку підприємництва.
З цією метою в грудні 2020 року Мінфін підписав з Урядом Німеччини генеральну угоду про фінансове співробітництво, до якої увійшла велика кількість нових проєктів та програм.
Так, нова кредитна програма з підтримки фінансування енергоефективних проєктів ММСП реалізовуватиметься через Німецький банк розвитку KfW у співпраці з ЄС, який надав Україні фінансову допомогу на хеджування валютних ризиків у межах ініціативи EU4Business.
Як повідомляв Укрінформ, торік Німецько-Український фонд, який працював у нашій країні майже два з половиною десятиліття, переформатували у Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Основним поштовхом до цього стала ініціатива Президента та уряду із започаткування Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Фонд став агентом держави у втіленні проєктів з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні. Задля цього розпорядженням Кабінету Міністрів Німецько-Український фонд передали в управління уряду України в особі Міністерства фінансів. У січні 2020-го було зареєстровано нову редакцію статуту ФРП й він запрацював у новому статусі.
Фонд розвитку підприємництва реалізує кредитні програми із залученням коштів допомоги уряду Німеччини, програму Financeast за підтримки Європейського Союзу, а також Державну програму «Доступні кредити 5-7-9%».