Україна погодила вже 20 форм експортних сертифікатів з Великою Британією

Після виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу Державна служба України з питань бзпечності харчових продуктів та захисту споживачів погодила 20 форм сертифікатів на експорт продукції та 12 форм сертифікатів на імпорт.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька після першого установчого засідання Торговельного Комітету, яке відбулося 9 червня відповідно до положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

«Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу наші зусилля були зосереджені на погодженні форм сертифікатів для здійснення двосторонньої торгівлі на взаємовигідних умовах. На сьогоднішній день ми вже маємо 20 сертифікатів на експорт до Великої Британії та 12 сертифікатів на імпорт. Робота в цьому напрямку триває», - розповіла Магалецька.

Питання, які обговорювалися під час засідання Торговельного Комітету, стосувалися поглиблення двостороннього співробітництва, пріоритетів ефективної взаємодії сторін, вирішення ветеринарних та інших питань.

Як повідомляв Укрінформ, торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Європейським Союзом у 2020 році сягнула 10,2 млрд дол. Головними європейськими партнерами для України у минулому році були Нідерланди, Польща, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія і Бельгія. На ці країни припадає понад 80% сумарного вітчизняного торговельного обороту агропромисловою продукцією з Європейським Союзом.

Імпорт аграрної продукції з країн – членів ЄС за 2020 рік збільшився на 13,4% порівняно із 2019 роком, до 3,6 млрд дол.

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31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу, і з 1 лютого по 31 грудня 2020 року тривав перехідний період, на час якого вона залишалась в єдиному митному і торговому просторі з ЄС. Наприкінці 2020 року було підписано Угоду про зону вільної торгівлі між Великою Британією та Євросоюзом. Також наприкінці 2020 року відбулося підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Великою Британією, яка почала діяти від початку 2021 року. Тому надалі взаємна торгівля України з цією країною здійснюватиметься та враховуватиметься окремо.