У травні інфляція була вищою за прогноз НБУ

За даними Держстату, у травні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 9,5% (з 8,4% у квітні) і виявилася вищою, ніж прогнозував Національний банк. Інфляційний тиск на ціни збережеться і в наступні місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі НБУ.

"Споживча інфляція виявилася вищою за траєкторію прогнозу, оприлюдненого в Інфляційному звіті за квітень 2021 року", - зазначили в Нацбанку.

Так, збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 11,2% у річному вимірі), передусім через подальше підвищення світових цін на продукти харчування. Зокрема, прискорилося подорожчання соняшникової олії та продуктів її переробки (майонезів, маргаринів, спредів). Через збільшення виробничих витрат на сировину та енергію подорожчали хліб, макаронні, кондитерські вироби та м’ясні продукти. Зростання показника також підтримувалося сталим споживчим попитом, зауважили в НБУ.

Водночас продовжили знижувалися темпи зростання цін на сирі продукти харчування - до 7,1% у річному вимірі. Стрімкіше дешевшала картопля, а цибуля залишалася вдвічі дешевшою, ніж торік, завдяки значним запасам урожаю минулого року та розширенню пропозиції. Останній чинник також вплинув на зниження цін на помідори та огірки в річному вимірі.

Унаслідок сталого споживчого попиту прискорилося зростання цін на непродовольчі товари - до 1,4% у річному вимірі. Швидше дорожчали фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка, а здешевлення одягу, взуття, комп'ютерної техніки сповільнилося.

Збільшення темпів зростання адміністративно регульованих цін - до 17,3% у річному вимірі, зокрема стрімке подорожчання газу для населення, у Нацбанку пояснили підвищенням світових цін на газ та низькою базою порівняння. Крім того, у травні прискорилося зростання вартості палива - до 37,4% проти травня минулого року.

"Упродовж найближчих місяців інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари", - підсумували в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 2 червня затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки та Бюджетну декларацію на три роки. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 році становитиме 6,2% у річному вимірі. Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28 - 29 грн.