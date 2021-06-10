Енергоатом підписав контракт з Westinghouse про ядерне паливо для РАЕС-2

Представники ДП «НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Sweden AB підписали 10 червня 2021 року в Міненерго за участю міністра Германа Галущенка контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки ВВР-440 для енергоблока №2 Рівненської атомної електростанції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

Свої підписи під документом поставили т. в. о. президента «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та віцепрезидент Westinghouse і керівний директор у Північній та Східній Європі Азіз Даґ (Aziz Dag).

Герман Галущенко зазначив, що завдяки багаторічній плідній співпраці з компанією Westinghouse Україна впевнено рухається до зміцнення енергетичної незалежності.

«Співпраця України та США в галузі атомної енергетики є стратегічно важливою для нас. Україна зацікавлена у поглибленні співробітництві з Westinghouse, адже диверсифікація постачання ядерного палива – це запорука енергетичної безпеки. Крім того, завдяки співпраці з компанією світового рівня ми даємо поштовх до розвитку вітчизняної атомної енергетики», – наголосив очільник Міненерго.

Керівник Енергоатома Петро Котін підкреслив, що ця угода є важливим кроком вперед на шляху диверсифікації джерел постачання ядерного палива на українські атомні станції.

«Уклавши цей контракт, Енергоатом продовжив диверсифікацію та зробив ще один крок для зміцнення безпеки і незалежності енергетичної галузі України», – підкреслив Котін.

Він зауважив, що контракт на постачання палива для реакторів типу ВВЕР-440 Рівненської АЕС розроблявся з урахуванням вже наявного досвіду співпраці з Westinghouse з диверсифікації поставок ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 та був підписаний 30 вересня 2020 року в Офісі Президента України Володимира Зеленського за його особистою участю.

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Наступним етапом до впровадження палива для реакторів ВВЕР-440 на українських АЕС є його ліцензування відповідно до вимог законодавства та нормативних документів України.

Азіз Даґ у свою чергу підкреслив, що підтримка клієнтів у стратегії диверсифікації є ключовою передумовою безпеки для доставки й експлуатації ядерного палива.

"Як провідна компанія в ядерній галузі, Westinghouse має перевірений досвід підтримки процесу ліцензування ядерних матеріалів для своїх паливних конструкцій в усьому світі", - підкреслив віцепрезидент Westinghouse.

Планується, що першу дослідну партію паливних збірок (не більше 12 штук) виробництва компанії Westinghouse завантажать в активну зону енергоблока №2 Рівненської АЕС у 2024 році. Загальний обсяг постачання за контрактом передбачає не менше 1056 паливних збірок.

Як повідомляв Укрінформ, ДП «НАЕК «Енергоатом», в рамках існуючих фінансових зобов’язань, здійснило оплату на адресу компанії Westinghouse Electric Sweden AB у загальному обсязі 12,5 млн євро.

Наразі ядерне паливо виробництва Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України. Планується впровадити його й на енергоблоці №3 Рівненської АЕС.Планується, що кількість енергоблоків, до активних зон яких завантажуватимуть виключно паливо Westinghouse, збільшиться до 2025 року.