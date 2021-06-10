На модернізацію очисних споруд потрібно €300 мільярдів - Мінекології

Для повної модернізації очисних споруд в Україні потрібно щонайменше 300 мільярдів євро.

Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"За скромними підрахунками, щоб модернізувати всі очисні споруди в Україні та довести їх до європейського рівня, потрібно понад 300 млрд євро", — зазначив посадовець.

За його словами, модернізація очисних споруд — дорогий процес, тому в Україні планують обмежити використання продуктів, які є головними забруднювачами. Зокрема, буде заборонено використання пластикових пакетів і обмежено використання фосфатів.

"З 2024 року дозволена доза використання фосфатів в Україні буде знижена до мінімуму. Щоб у воді його не було взагалі, або була мікродоза, яка буде пропадати після очищення води", — додав заступник міністра.

Хорєв також відзначив існування великої проблеми з очищенням води на регіональному рівні.

"Дуже згубне замкнуте коло перебуває на регіональному рівні, з нашими водоканалами. Місцева влада абсолютно не любить підвищувати тарифи, тому що це дуже непопулярно. При цьому водоканали, які існують за рахунок оплати абонентів, звісно, недоотримують фінансування. Тому очисні споруди поганої якості або зовсім не працюють. І населення, яке там живе, п’є цю воду, хворіє і йде в аптеку за ліками", — заявив він.