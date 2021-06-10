Посли G7 вітають затвердження голови правління ПриватБанку

Посли країн «Великої сімки» привітали затвердження Герхарда Бьоша на посаді голови правління ПриватБанку, відзначивши професійність і конкурентність процесу добору кандидатури.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили у Твітері.

«Посли G7 вітають Герхарда Бьоша зі затвердженням НБУ України його кандидатури на посаду нового голови правління ПриватБанку. На цьому завершується конкурентний і професійний процес відбору, проведений наглядовою радою для найбільшого державного банку в Україні», - йдеться у дописі.

Посли G7 зазначили, що якість цього процесу, зокрема стійкість до зовнішнього тиску, свідчить про переваги належного корпоративного управління. Дипломати також повторили заклик до якомога скорішого ухвалення комплексного законодавства щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємствами.

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Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 8 червня погодило кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного ПриватБанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди.

У травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша головою правління ПриватБанку за результатами конкурсного добору. Бьош призначений строком на п’ять років.

Із листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року Бьош обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.