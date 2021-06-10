Українсько-італійський бізнес-форум відкрили глави МЗС обох країн

Міністри закордонних справ України та Італії Дмитро Кулеба і Луїджі Ді Майо відкрили Українсько-італійський бізнес-форум.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пандемія COVID-19 завдала тяжкого удару не лише по людях, а й по економіках країн. Але попри це торгівля між Україною та Італією зберігається, і ми хочемо її ще більше наростити. Саме тому сьогодні ми створюємо можливість для українських та італійських компаній встановити нові ділові зв'язки, підписати нові контракти, обговорити нові перспективні проєкти для розвитку", - сказав глава МЗС України.

Кулеба запевнив українських бізнесменів - учасників форуму, що МЗС через механізм Ради експортерів та інвесторів готове надавати їм максимального сприяння у виході на закордонні ринки.

Своєю чергою міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо зауважив, що медико-санітарні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, певною мірою вплинули на економічні відносини між Італією та Україною.

"Ми маємо розвивати і економічну, і фінансову співпрацю. Сьогодні ми зібралися з усвідомленням важливості цього і надією на економічне відновлення", - сказав Ді Майо.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо перебуває в Україні з офіційним візитом.