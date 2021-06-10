Уряд затвердив формат електронних містобудівних документів

Кабінет Міністрів затвердив формат електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Відповідна постанова уряду забезпечить реалізацію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», який набуває чинності 24 липня 2021 року. Після цього територіальні громади, зазначають у міністерстві, матимуть дороговказ щодо форматів, в яких необхідно розробляти комплексні плани – новий вид містобудівної документації на рівні територій територіальних громад, для їх публічного доступу і користування.

«Це рішення дозволить впровадити уніфікований підхід до форматів електронних документів містобудівної документації. Йдеться, зокрема, про текстові, графічні та інші матеріали, що прискорить розроблення документації, її прозорість та доступність. Також це сприятиме пришвидшенню наповнення Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру й взаємодії між кадастровими системами», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 2 червня затвердив Класифікацію обмежень у використанні земель. Таким чином уряд спростив застосування містобудівної і землевпорядної документації в Україні.