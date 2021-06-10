Створення Бюро економічної безпеки оскаржують в ОАСК

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів про створення Бюро економічної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Кабінету Міністрів України щодо створення Бюро економічної безпеки України. Позивачем зазначений Денис Осмоловський», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, позивач просить визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів від 12 травня 2021 року №510 «Про утворення Бюро економічної безпеки України» зі змінами від 31 травня 2021 року.

Наразі суд розв'язує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, 12 травня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Бюро економічної безпеки України, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.