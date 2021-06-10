Галущенко сплатив понад пів мільйона гривень податків з гонорарів від Міжнародного суду

Міністр енергетики Герман Галущенко сплатив 564,4 тис. гривень податків з гонорарів, які він отримав від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.

Як передає Укрінформ, про це свідчить повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Галущенка, оприлюднене в Реєстрі декларацій.

Згідно з повідомленням, міністр 2 червня сплатив 564 382 гривні податку на доходи фізичних осіб, який сплачується за результатами річного декларування.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко задекларував 5,145 млн гривень доходів за минулий рік, найбільшу частку з яких становили гонорари від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті - 3,135 млн гривень.

Верховна Рада 29 квітня на пленарному засіданні призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. Новопризначений міністр відразу склав присягу.

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Галущенко з травня 2020 року був віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.