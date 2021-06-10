Україна може здійснити швидкий стрибок у збільшенні видобутку газу вже у 2022 році - Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляє, що Україна має всі шанси здійснити швидкий стрибок у збільшенні видобутку газу вже у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба «СН».

Як ідеться в повідомленні, Арахамія разом з народними депутатами від парламентського енергетичного та антикорупційного комітетів проінспектував роботу об’єктів видобутку та переробки газу держкомпанії «Укргазвидобування». Також він побував на об’єктах приватних компаній, зокрема «Еско-Північ» та «SystemOilEngineering».

Під час робочої поїздки він вивчав можливості газодобувних компаній збільшити обсяги внутрішнього видобутку природного газу. За його словами, після продовження будівництва «Північного потоку-2» енергетична безпека стала однією із найбільш актуальних проблем для України.

«Для країни зараз є вирішальним питання: яким чином ми зможемо збільшувати наш видобуток газу? Треба рухатися однією командою. В нас є потужний приватний сектор. В Укргазвидобуванні сучасні напрацювання. Вони дуже багато інвестували за останні роки для того, щоб нарощувати свою технічну базу», - заявив Арахамія.

Він разом з депутатами провів спільні наради з представниками державних та приватних газовидобувних компаній, щоб налагодити ефективну комунікацію. За результатами поїздки планується створити спільну робочу групу, до якої ввійдуть депутати та представники ринку. Разом вони напрацьовуватимуть необхідні зміни у законодавстві для нарощування видобутку палива.

«Багато поміток зробив, що нам треба змінити. Будемо працювати після того, як повернемось до Києва. Зараз є великі шанси суттєво наростити видобуток газу в країні. Таким чином посилимо енергетичну безпеку. В тому числі створимо умови для того, щоб знизити врешті-решт ціни та тарифи на газ», - заявив Арахамія.

Також він звернув увагу, що такі приватні компанії як «Еско-Північ» та «SystemOilEngineering» є одними з лідерів на ринку видобутку вуглеводнів. «Вони постійно впроваджують сучасні технології, встановлюють найсучасніше обладнання для максимальної автоматизації технологічних процесів, а також промислової та екологічної безпеки», - додав Арахамія.

За його словами, саме наявність сучасної техніки у приватних і державних компаній дозволяє виконати амбітний план із нарощування видобутку природного газу.

«Це створює достатню базу, щоб здійснити швидкий стрибок у 2022 році. Наступного року особливо будемо спостерігати за розробкою чорноморського шельфу. Там багато розвіданих запасів. І там сейсміка вже починається», - заявив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що безпекові і економічні гарантії щодо збереження транзиту російського газу територією України після запуску «Північного потоку-2» у разі його добудови мають стати предметом детальних міжнародних перемовин.