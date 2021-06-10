Суд відмовив у списанні з ОПЗ $250 мільйонів: Сенниченко очікує розширення пулу покупців

Рішення Верховного Суду стосовно відмови компанії Ostchem Holding Limited у стягненні з ПАТ "Одеський припортовий завод" 250 млн дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу є остаточним й оскарженню не підлягає.

Як передає Укрінформ, про це голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс- Україна".

"Верховний Суд задовольнив апеляцію ФДМ і ОПЗ та відмовив Ostchem у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу. Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню. Крапка. Я вважаю, що цей вердикт суду - наочний доказ ефективності нашої роботи", - сказав Сенниченко.

На його думку, "це дуже важливе рішення для проведення прозорої приватизації заводу".

"Тепер будь-який потенційний покупець може бути певен, що його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори. Ми у Фонді переконані, що це допоможе розширити пул потенційних покупців і кардинально підвищити вартість активу", - зазначив голова приватизаційного відомства.

Відповідаючи на запитання, чи існує ризик для ОПЗ, якщо Group DF піде за виконанням рішення в суди інших країн, Сенниченко відповів, що це можливо " в теорії", а "на практиці - немає сенсу". Свою думку він пояснив тим, що активи Одеського припортового заводу зосереджені в Україні.

"Тепер Ostchem не зможе домогтися примусового списання $250 млн боргу з ОПЗ, а тим більше - претендувати на все підприємство", - підсумував Сенниченко.

При цьому, за його словами, після приватизації "новий власник зможе налагодити роботу заводу і дійти такої згоди з Group DF, яка влаштує сторони".

За даними ФДМУ, претензії Ostchem за основним боргом становили 193 млн дол., ще 57 млн дол. ​​пені, а також 67,7 млн дол. ​​нарахованих відсотків.

Як повідомляв Укрінформ, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду України 8 червня 2021 року відмовив у задоволенні заяви про надання дозволу на виконання арбітражного рішення у спорі компанії Ostchem Holding Limited з ПАТ "Одеський припортовий завод" про стягнення з ОПЗ 250 млн дол.

Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма своїм рішенням від 25 липня 2016 року зобов’язав ПАТ "Одеський припортовий завод" сплатити компанії Ostchem Holding Limited ("Остхем Холдінг Лімітед", Республіка Кіпр) 193 257 811,22 дол., які є неоскаржуваним непогашеним основним боргом, та 57 977 343,37 дол., які є неоскаржуваним нарахованим штрафом, відповідно до контракту купівлі-продажу природного газу від 25 січня 2013 року.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 24 квітня 2019 року задоволено заяву компанії Ostchem Holding Limited, визнано та надано дозвіл на виконання вказаного арбітражного рішення.

Компанія Ostchem Holding Limited з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Дмитра Фірташа - монопольними покупцями продукції заводу з березня 2013 року.