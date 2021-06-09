Дві третини фінкомпаній на ринку не працюють – НБУ

На фінансовому ринку сьогодні є близько 1400 фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців, але дві третини з них фактично не працюють.

Як передає Укрінформ, про це за підсумками зустрічі з фінансовими компаніями, ломбардами та лізингодавцями повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

«Загалом на фінансовому ринку сьогодні є близько 1400 фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців. Дві третини усіх гравців фактично не працюють, залишаючись неактивними", - йдеться в повідомленні.

Найбільша частка "сплячих" установ серед фінкомпаній-гарантів та фінкомпаній-лізингодавців. Частка активних компаній серед них становить лише 6% та 2%, відповідно.

Звітність за перший квартал 2021 року не подали Національному банку 7% фінкомпаній, ломбардів та лізингодавців (104 з 1 400). А це, наголошують в НБУ, є базовим обов’язком установ, які надають фінансові послуги. Ще 5% компаній подали звітність з порушеннями: не у повному обсязі або з некоректною інформацією.

Втім кількість таких установ суттєво зменшилася. Ще у третьому кварталі 2020 року 15% компаній допустили порушення у звітності.

"Низка фінкомпаній та ломбардів потребують докапіталізації. А саме 25 установ – 19 фінкомпаній та 6 ломбардів – не дотримувалися нормативу власного капіталу за підсумками першого кварталу 2021 року. Йдеться про докапіталізацію на суму 118 млн грн", - повідомили в НБУ.

Обсяги кредитування небанківськими установами зростають. Фінансові компанії у першому кварталі 2021 року уклали майже 4 млн кредитних договорів та загальну суму близько 27 млрд грн. Це на 17% більше, ніж роком раніше. Ломбарди прокредитували споживачів за І квартал цього року на суму 4,2 млрд грн. Це на 5% більше показників першого кварталу 2020 року.

Національний банк у червні уперше застосував заходи впливу до фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців. А саме – тимчасово зупинив ліцензії 36-ом учасникам ринку за неподання звітності за перший квартал. Захід впливу застосований до 19-ти фінкомпаній, 13-ти ломбардів та 4-ох лізингодавців. Усі установи повинні усунути порушення до 30 червня 2021 року, а також подати звіт про їх усунення та документи, що це підтверджують.

Зазначені учасники ринку втратили право укладати нові договори про надання фінпослуг та договори, які збільшують зобов’язання цих компаній. Але, попри заходи впливу, установи зобов’язані продовжувати виконувати свої зобов’язання за вже укладеними договорами про надання фінпослуг.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.