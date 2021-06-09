Уряд пропонує звільнити від оподаткування деякі підприємства

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу в частині звільнення від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Урядовий портал.

«Ми пропонуємо звільнити від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України. Цим кроком ми також заохочуємо великі підприємства починати роботу в Україні, інвестувати тут та створювати нові робочі місця», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами очільника уряду, також від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що таке обладнання призначено для некомерційних цілей.