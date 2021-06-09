Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юросіб

Міністерство фінансів затвердило форму розкриття структури власності юридичних осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Мінфін видав наказ від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 8 червня 2021 року.

"Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору", - йдеться в повідомленні.

Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.

У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Крім того, необхідно зазначати опис здійснення та характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.

У разі якщо відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чітко не відслідковуються за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати такий вирішальний вплив.

Як повідомлялося, 28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який є невід’ємною частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF (міжнародної організації по боротьбі із відмиванням коштів) та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму.