Верховний Суд відмовив компанії, яка хотіла стягнути $250 мільйонів з ОПЗ

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду України відмовив у задоволенні заяви про надання дозволу на виконання арбітражного рішення у спорі компанії Ostchem Holding Limited з публічним акціонерним товариством "Одеський припортовий завод" про стягнення з ОПЗ 250 млн дол.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначається у повідомленні, Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма своїм рішенням від 25 липня 2016 року зобов’язав ПАТ "Одеський припортовий завод" сплатити компанії Ostchem Holding Limited ("Остхем Холдінг Лімітед", Республіка Кіпр) 193 257 811,22 дол., які є неоскаржуваним непогашеним основним боргом, та 57 977 343,37 дол., які є неоскаржуваним нарахованим штрафом, відповідно до ст. 7.2 контракту купівлі-продажу природного газу від 25 січня 2013 року.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 24 квітня 2019 року задоволено заяву компанії Ostchem Holding Limited, визнано та надано дозвіл на виконання вказаного арбітражного рішення.

"8 червня 2021 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду апеляційних скарг ПАТ "Одеський припортовий завод" та Фонду державного майна України ухвалу Київського апеляційного суду від 24 квітня 2019 року скасував, у задоволенні заяви компанії Ostchem Holding Limited ... про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма від 25 липня 2016 року відмовив", - йдеться у повідомленні.

Повний текст постанови буде складено протягом десяти днів.

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Як повідомляв Укрінформ, Стокгольмський арбітражний суд задовольнив 25 липня 2016 року позов компанії Ostchem і стягнув з ПАТ "Одеський припортовий завод" 193,36 млн дол. основного боргу за постачання газу і 57,8 млн дол. пені за прострочення платежів.

Після цього компанія Ostchem Holding Limited Ostchem звернулася до Южненського міського суду Одеської області, щоб легалізувати це рішення на території України. Южненський міський суд надав компанії Ostchem Holding Limited дозвіл на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Зокрема, суд дозволив компанії Ostchem Holding Limited стягнути з ПАТ "Одеський припортовий завод" 5 млрд 24 млн гривень боргу.

Компанія Ostchem Holding Limited з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Дмитра Фірташа - монопольними покупцями продукції заводу з березня 2013 року.