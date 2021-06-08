Нафта дешевшає через нестійкий попит і падіння імпорту Китаєм

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 8 червня, на тлі занепокоєння щодо нестійкого попиту на нафту і паливо, а також падіння імпорту нафти Китаєм в попередньому місяці.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $70,96 за барель, що на $0,53 (0,74%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,48 (0,69%) - до $68,75 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $71,49 і $69,23 відповідно.

Імпорт сирої нафти в Китай знизився в травні на 14,6% - до 9,69 млн барелів на добу, ніж роком раніше. У квітні імпорт становив 9,86 млн б/д. При цьому щоденне надходження сировини було найнижчим у цьому році, оскільки технічне обслуговування нафтопереробних заводів країни обмежувало попит на закупівлю нафти.

«Імпорт китайської нафти на п'ятимісячному мінімумі ... підтверджує слабкість азіатського ринку», - сказав Боб Яугер, директор по ф'ючерсах на енергоносії в Mizhuo Securities.

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Трейдери також очікують результату переговорів між Іраном і світовими державами у Відні з приводу ядерної угоди, які почнуться в четвер. Угода може привести до збільшення видобутку Ірану на 500 тисяч барелів на добу, але багато аналітиків не розраховують на досягнення угоди до президентських виборів у країні на наступному тижні.

В останні тижні ціни на сиру нафту зросли, при цьому ціна нафти Brent підскочила цього року майже на 40% на тлі очікувань відновлення попиту після того, як деяким країнам вдалося провести масову вакцинацію населення від COVID-19.

Але великі імпортери нафти, такі як Індія, ще переживають спалахи інфекцій, які продовжують загрожувати очікуваному зростанню світового попиту в другій половині цього року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 70,96 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 71,38 долара за барель, що на 11 центів нижче рівня закриття торгів ($71,49).