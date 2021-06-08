Нафта дешевшає через нестійкий попит і падіння імпорту Китаєм
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $70,96 за барель, що на $0,53 (0,74%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,48 (0,69%) - до $68,75 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $71,49 і $69,23 відповідно.
Імпорт сирої нафти в Китай знизився в травні на 14,6% - до 9,69 млн барелів на добу, ніж роком раніше. У квітні імпорт становив 9,86 млн б/д. При цьому щоденне надходження сировини було найнижчим у цьому році, оскільки технічне обслуговування нафтопереробних заводів країни обмежувало попит на закупівлю нафти.
«Імпорт китайської нафти на п'ятимісячному мінімумі ... підтверджує слабкість азіатського ринку», - сказав Боб Яугер, директор по ф'ючерсах на енергоносії в Mizhuo Securities.
Трейдери також очікують результату переговорів між Іраном і світовими державами у Відні з приводу ядерної угоди, які почнуться в четвер. Угода може привести до збільшення видобутку Ірану на 500 тисяч барелів на добу, але багато аналітиків не розраховують на досягнення угоди до президентських виборів у країні на наступному тижні.
В останні тижні ціни на сиру нафту зросли, при цьому ціна нафти Brent підскочила цього року майже на 40% на тлі очікувань відновлення попиту після того, як деяким країнам вдалося провести масову вакцинацію населення від COVID-19.
Але великі імпортери нафти, такі як Індія, ще переживають спалахи інфекцій, які продовжують загрожувати очікуваному зростанню світового попиту в другій половині цього року.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 70,96 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 71,38 долара за барель, що на 11 центів нижче рівня закриття торгів ($71,49).