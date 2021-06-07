В Україні понад 6 мільйонів гектарів сільгоспземель потребують консервації – Мінагро
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».
«Зміна клімату призводить до того, що у нас деградація земель відбувається надзвичайно великими темпами. За оцінками Мінагрополітики, сьогодні більше 6 млн га земель сільгосппризначення потребують консервації. Якщо не відпрацьовувати механізм консервації, то ми будемо втрачати величезну кількість родючих земель», - сказав Лещенко.
За його словами, сьогодні в законодавстві передбачено механізм консервації земель сільгосппризначення. Планується проводити заходи консервації земель на основі відповідного супутникового моніторингу та аналізу ґрунтів.
Як повідомлялося, в Україні із 60,3 млн гектарів майже 70% становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю.