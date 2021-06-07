В Україні понад 6 мільйонів гектарів сільгоспземель потребують консервації – Мінагро

Через стрімку деградацію ґрунтів в Україні понад 6 млн га земель сільськогосподарського призначення потребують консервації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Зміна клімату призводить до того, що у нас деградація земель відбувається надзвичайно великими темпами. За оцінками Мінагрополітики, сьогодні більше 6 млн га земель сільгосппризначення потребують консервації. Якщо не відпрацьовувати механізм консервації, то ми будемо втрачати величезну кількість родючих земель», - сказав Лещенко.

За його словами, сьогодні в законодавстві передбачено механізм консервації земель сільгосппризначення. Планується проводити заходи консервації земель на основі відповідного супутникового моніторингу та аналізу ґрунтів.

Як повідомлялося, в Україні із 60,3 млн гектарів майже 70% становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю.