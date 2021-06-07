Міжнародні резерви у травні скоротилися на 0,6% - НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 червня становили 27,84 млрд грн, скоротившись за травень на 0,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Станом на 1 червня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 27 839,9 млн дол. США (в еквіваленті). У травні вони скоротилися на 0,6% через погашення зовнішніх та внутрішніх зобов'язань держави, що були частково компенсовані валютними надходженнями на користь уряду", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж травня визначали кілька чинників. і насамперед - операції з управління державним боргом.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 650,6 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 529,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас валютні надходження на користь уряду становили 417,9 млн дол. США, з них 354,3 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

Другим чинником стала переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 136,8 млн дол. США (в еквіваленті).

Міжбанківський валютний ринок у травні був збалансованим, тому Національний банк не проводив валютних інтервенцій.

Як повідомляв Укрінформ, на 1 травня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28,0 млрд дол. США (в еквіваленті). У квітні вони зросли на 3,6% з огляду на валютні надходження на користь уряду та переоцінку фінансових інструментів.